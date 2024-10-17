Tunceli’de tarımsal üretim bilgilendirme toplantısı düzenlendi.Tunceli’de, 2025-2027 yıllarında yapılacak bitkisel üretime yönelik desteklemeler ile diğer bazı tarımsal desteklemelere ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı doğrultusunda Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, il merkezi ve ilçelerde ilgili kurum ve kuruluşlar ile üreticilere yönelik bilgilendirme toplantıları düzenleniyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde il merkezinde bu amaçla gerçekleştirilen toplantıya, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tarım Havzaları Daire Başkanı Ergin Toprak, Hayvancılık Genel Müdürlüğü Kanatlı ve Arıcılık Daire Başkanı İslam Köse, İl Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Suat Pala, oda, birlik temsilcileri ve üreticiler katıldı. Toplantıda tarımsal desteklerin ilk defa 3 yıllık olarak hazırlandığı ve üretim döneminden önce açıklanarak üreticiler için gelecek yılların öngörülebilir olmasının sağlandığı, planlı üretim kapsamında üretim yapan üreticilere temel desteğe ilave destek verileceği, bu üreticilerin mazot maliyetinin yüzde 100’ü ve gübre maliyetinin yüzde 50’sinin karşılanacağı, Tarımsal Üretimin Planlanması Kurulu tarafından süt havzası olarak belirlenen illerin içinde olan Tunceli’de, yem bitkisi üreten çiftçilere destek katsayısının yüzde 50’si kadar ilave planlı üretim desteği verileceği aktarıldı.Oda, birlik ve üreticilerin sorunlarının çözümüne ilişkin çalışmaların yapılacağının belirtildiği bilgilendirme toplantılarının devam edeceği kaydedildi.