Tunceli Munzur Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tarafından "Sular Yükselirken" temalı yağlı boya resim sergisi gerçekleştirildi.Munzur Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 3’üncü sınıfında okuyan 34 öğrenci, Dr. Öğretim Üyesi Kemal Yıldız küratörlüğünde "Sular Yükselirken" isimli yağlı boya sergisini üniversitede sanatseverlerle buluşturdu. Yerel kültüre özgü unsurların da yer aldığı sergi, özellikle Pülümür’ün doğasıyla, Munzur Nehrinin çevresiyle diyalog kuran eserlerden oluşuyor.