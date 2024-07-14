Tunceli’nin Pülümür ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış sele dönüştü, köy yolu ulaşıma kapandı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.Tunceli’nin Pülümür ilçesinde öğle saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Aniden bastıran yağış sonrasında Kuzulca köyünde sel meydana geldi. Dağdan gelen sel vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Sel sonrasında menfezin yıkıldığı öğrenildi. Köy yolu ulaşıma kapanırken, bölgeye DSİ ve il özel idaresine bağlı ekiplerin sevk edildiği bildirildi.