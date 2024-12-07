Hava sıcaklıklarının geceleri eksilere düştüğü Tunceli’de, Pülümür Çayı yer yer buz tuttu.Tunceli, Kasım ayı itibariyle son yılların en soğuk günlerini yaşıyor. Kent genelinde hava sıcaklıkları geceleri eksilere düşerken, Pülümür ilçesinden başlayıp kent merkezinde Uzunçayır Barajına karışan Pülümür Çayı da yer yer buz tuttu. Uzun yıllar sonra Kasım ayında yüksek kesimlerde yaşanan yoğun kar yağışı yaban hayatını da olumsuz etkilerken yiyecek bulmak için karda gezinen yaban domuzları da dron kamerası ile kayıt altına alındı.