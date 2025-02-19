Tunceli-Ovacık karayolunda etkili olan kar yağışı sonrasında bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Munzur Çayı’na düştü. Kazada yaralanan sürücü, kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.Kaza, kar yağışının etkili olduğu Tunceli-Ovacık karakolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tunceli istikametinde seyir halinde olan H.Ç. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Munzur Çayı’na düştü. Kazada yaralanan sürücü, çaydan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Suya batan araç ise Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmayla çıkarıldı.Öte yandan, yoğun kar yağışı nedeniyle Hozat-Ovacık karayolu ulaşıma kapanırken Pülümür ilçesi ile Erzincan sınırında yer alan Muti Köprüsü arasındaki bölüm de ikinci bir duyuruya kadar ağır tonajlı araç geçişlerine kapatıldı. Yetkililer, yağış nedeniyle oluşabilecek risklere karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.