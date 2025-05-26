Tunceli’de öğrenciler, 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı’nda deprem bilincine dikkat çekti.Çemişgezek ilçesindeki Raşit Yüksel Anadolu İmam Hatip Lisesinde 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi. Programda katılımcı konuklar, stantları tek tek gezerek, öğrencilerin hazırladığı projeleri yakından inceledi. Deprem uzmanlarının uyarılarda bulunduğu kentte afete hazırlık ve farkındalık eğitimleri devam ederken, öğrenciler de fuarda afet farkındalık standı kurarak deprem bilincini arttırmayı hedefledi. Öğrencilerin, danışman öğretmenleri Elif Sulanç Yıldız, Ayşe Ayça Ekici ve Sena Kaplan refakatinde hazırladıkları proje standında afet farkındalığı ve uygulamalı afet eğitimi, öğrencilerin afetlere karşı hazırlıklı olma ve doğru tepki verme düzeylerinin artırımı gibi konulara dikkat çekildi.Proje standında görevli öğrencilerden Elif Uçar, "Okulumuzda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nın açılışını gerçekleştirmenin mutluluğu içindeyiz. Biz de öğretmenlerimiz refakatinde deprem bölgesinde olduğumuzdan dolayı afete hazırlık ve farkındalık oluşturmak istedik" dedi.