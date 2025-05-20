Tunceli’nin Pertek ilçesinde öğrenci servisi ile traktörün çarpıştığı kazada 8 öğrenci yaralandı.Kaza, Gülbahçe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Çukurca, Ayazpınar ve Konaklar köyündeki öğrencileri taşıyan servis aracı, dönüş yolundayken traktör ile çarpıştı. Kazada 8 öğrenci hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı öğrenciler ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.