Tunceli’nin Ovacık ilçesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine ait iş makinesinden 200 litre mazot çalan şahıs, JASAT ve olay yeri inceleme timinin koordineli çalışmalarıyla tespit edildi. Çapraz sorguda suçunu itiraf eden şahıs savcılık talimatıyla gözaltına alınırken çaldığı mazotu bölüştüğü şahıs ise aranıyor.Olay, Tunceli’nin Ovacık ilçesine bağlı Kuşluca köyü bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 11 Kasım 2024 günü Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine ait iş makinesinden 200 litre mazot çalınması üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve olay yeri inceleme timi koordinesinde çalışma başlatıldı. Olay yerinde yapılan ilk incelemede H.İ. isimli şüpheliye ait, olay yerine yakın yerdeki çay ocağında suçta kullanıldığı değerlendirilen huni, hortum, bıçak ve bidon bulundu. İncelemelerini derinleştiren ekipler, 15 saatlik kamera görüntülerini izledikten sonra hırsızlığın gerçekleştirildiği tarihi tespit etti. Hırsızlığı gerçekleştirebileceği değerlendirilen ve Hozat ilçesi istikametinden gelen bir aracın plaka tespit çalışmaları yapılarak C.A. isimli sürücünün kullandığı araçta şüpheli B.Ç.’nin de yolcu olarak bulunduğu belirlendi. Şüphelilerden C.A. isimli şahıs, Ovacık ilçesine bağlı Karayonca Köyü’nde jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alınırken şahsın yapılan çapraz sorgusunda İl Özel İdaresine ait iş makinesinden yaklaşık 200 litre mazotu bidonlara doldurarak B.Ç. ile birlikte çaldıklarını, hırsızlığı gerçekleştirdikten sonra Ovacık merkeze gelip B.Ç. isimli şüphelinin araca geçip çaldıkları mazotları paylaştıklarını itiraf ettiği öğrenildi. Çalınan mazotlardan iki bidonu şüpheli C.A.’nın evinde bulunurken bir bidonu da arazide ele geçirildi. B.Ç. isimli şüphelinin yakalanması ve çalınan diğer mazotların bulunması amacıyla bir JASAT timinin Çemişgezek ilçesinde görevlendirildiği belirtilirken, C.A. isimli şüphelinin de cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındığı ifade edildi.Öte yandan hırsızlık olayının ardından Ovacık ilçe merkezine gelen şahısların o anları güvenlik kameralarına takıldı.