Tunceli’de, koruma altında bulunan yaban keçileri ile ayı dron kamerasına takıldı. Yaban keçilerinin sonbahar mevsiminde sararmış ağaçların yanından zirvelere tırmanışları güzel görüntüler oluştururken kış öncesi karnını doyurmak isteyen boz ayı da ceviz ağacının altında kameraya takıldı.Tunceli’de, koruma tedbirleri ve vatandaşların duyarlılığı sayesinde son yıllarda popülasyonları artan ve koruma altında bulunan yaban keçileri Pülümür Vadisinde dron ile görüntülendi. Karınlarını doyurmak için zirvelerden aşağılara inen keçilerin, sonbahar mevsimi nedeniyle sararmış ağacın yanından geçerek zirvelere tırmandığı anlar, son derece güzel görsellik oluşturdu. Kış uykusu öncesi yiyecek depolamak için ceviz yemeyi tercih eden bir ayı da dron kamerasına takıldı. Bir süre ceviz ağacının altında gezinen boz ayı daha sonra ormanlık alana doğru giderek gözden kayboldu.Tunceli, gerek yaban hayatı gerekse de başta endemik türler olmak üzere bitki çeşitliliğiyle Türkiye’nin en zengin coğrafyalarından birine ev sahipliği yapıyor.