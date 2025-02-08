Tunceli’de, 2 gün boyunca etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 134 köy yolu ulaşıma kapanmıştı. Tunceli Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı çok sayıda ekibin müdahalesiyle kapanan yolların büyük bölümü yeniden ulaşıma açıldı. Kapalı bulunan birkaç köy yolunu açmak için çalışmaların devam ettiği belirtildi.Tunceli’de hafta içi etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle büyük bölümü Pülümür, Ovacık ve Nazımiye ilçelerinde olmak üzere kent genelinde 134 köy yolu ulaşıma kapanmıştı. Yağışın etkisini yitirmesiyle hızlandırılan karla mücadele çalışmaları kapsamında köy yollarının tamamına yakınının yeniden ulaşıma açıldığı belirtildi. Kapalı bulunan birkaç köy yolunda çalışmaların aralıksız devam ettiği kaydedilirken ekiplerin karla mücadele çalışmalarının yanı sıra yol genişletme çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.