Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) rakamlarına göre, Erzurum Hava Limanı’ndan 2025’in ilk ayında 116 bin 269 kişi uçtu.Erzurum Hava Limanı’nda Ocak ayında 701 uçuş gerçekleşti. Erzurum Hava Limanı’ndan Kasım ayı içinde 687 iç hat ve 14 dış uçuş gerçekleşti. 2023 yılının aynı döneminde ise toplam 647 uçuş gerçekleşti ve 106 bin 546 kişi uçtu.Erzurum’da Ocak ayında 115 bin 226 kişi iç hatlar ve bin 43 kişi dış hatlardan uçak hizmetinden yararlandı. Aynı ay içinde Erzurum’dan 645 ticari uçuş olurken, havaalanından toplam bin 833 ton yük trafiği yaşandı. Aynı dönem içinde toplam 13 tonluk kargo trafiği gerçekleşti.