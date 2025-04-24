Tunceli’nin Çemişgezek ilçesine bağlı Gedikler köyünde, koyunların korkması sonucu ağılda izdiham oluştu. Yaşanan izdihamda 11 koyun telef oldu.Olay, Çemişgezek ilçesine bağlı Gedikler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gedikler köyünde küçükbaş hayvan ağılından, koyunlar bilinmeyen bir nedenle korktu. Öğlen saatlerinde yaşanan olayda ağıla giden küçükbaş hayvan üreticisi Erhan Öztürk, 11 koyunun iç içe girerek telef olduğunu gördü. Üretici Erhan Öztürk, durumu yetkililere bildirdikten sonra koyunları ağırdan çıkardı.