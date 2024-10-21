Tunceli’de iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.Kaza, Tunceli-Elazığ karayolu Atatürk Viyadüğü çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 NB 207 ve 62 AH 816 plakalı iki otomobil virajda kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlar hurdaya dönerken, 7 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçlarda sıkışan yaralıları çıkararak 112 ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Kaza nedeniyle kapanan yolda araç kuyrukları oluşurken, araçların çekilmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.