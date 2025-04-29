Tunceli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çemişgezek İlçe Jandarma Komutanlığında görev yapan jandarma astsubay üstçavuş Kadir Açar, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Tunceli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çemişgezek İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görevli jandarma astsubay üstçavuş Kadir Açar, geçirmiş olduğu rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Vefat eden personelimize Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.