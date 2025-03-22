Tunceli’de, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde koruma ve bakım altında bulunan çocuklarla Bir Tutam Umut Projesi gerçekleştirildi. Proje kapsamında koruma ve bakım altında bulunan çocuklar, köy okulunda okuyan çocukları ziyaret ederek birlikte bir dizi etkinlik gerçekleştirdi.Tunceli’de, Bir Tutam Umut Projesi kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kızılay Tunceli Şubesinin katılımıyla devlet koruması altında bulunan çocuklar Mazgirt ilçesine bağlı Bulgurcular Köyü İlkokulunda eğitim gören öğrencileri ziyaret etti. Ziyarette, koruma altında bulunan çocuklar hazırlamış oldukları yiyecekleri köy okulundaki öğrencilerle paylaştı. Müzik dinletisi, futbol ve çeşitli oyunların yer aldığı etkinlikte halaylar çekildi ve hatıra ormanı oluşturmak için ağaç dikimi gerçekleştirildi.Kızılay Tunceli Şubesi tarafından öğrencilere çeşitli hediyelerin de verildiği etkinliğe ilişkin konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Okan, "İyilik haftasında devlet himayesindeki çocuklarımızın hazırladığı Bir Tutam Umut Projesini uygulamaya geldik. Bulgurcular İlkokulunda köyde kalan çocuklarımıza uyguladığımız proje tamamen devlet himayesindeki çocuklarımız tarafından hazırlandılar. Yemek yaptılar, oyunlar oynadılar, ağaçlar diktiler" dedi.