Tunceli’de aç kalan tilki, sokak kedileri için bırakılan mamalarla karnını doyuruyor. Tilkinin kedilerle birlikte mama yediği o anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.Tunceli’nin Pülümür ilçesi Merkez Mahallesi’ne kadar inen tilki, sokak kedileri için bırakılan mamalardan yiyerek karnını doyuruyor. Her gün mahalleye kadar inmeyi alışkanlık haline getiren tilkinin kedilerle birlikte beslendiği o anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.