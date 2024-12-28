Tunceli’de kar yağışı etkili olmaya devam ederken il genelinde 222 köy yolu ulaşıma kapandı.Tunceli’de dünden bu yana etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yağış nedeniyle il genelinde 222 köy yolu ulaşıma kapanırken Tunceli Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı çok sayıda ekip kapanan yolları ulaşıma açmak için yoğun çaba harcıyor.Kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşanırken ekiplerin arızalara müdahale ettiği öğrenildi.