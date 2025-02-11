Tunceli’de amonyum-potasyum nitrat kullanarak kaçak kazı yapan 5 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ovacık ilçesi Akyayık Mahallesi Mercan Deresi mevkiinde define bulmak için izinsiz kazı yapan 5 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerle birlikte 1 kilogram amonyum-potasyum nitrat, 1 hilti ve hilti ucu, 1 yılan uçlu kamera, 75 metre kablo, 7 metre uzunluğunda 3 top bakır tel, bir 75 amper akü, 1 litre benzin, 1.5 litre mazot ve motor yağı, birer adet murç, balyoz, kazma, levye ve bir çift inşaat eldiveni ele geçirildi. Konuya ilişkin adli işlemlere başlandığı belirtildi.