Deprem uzmanlarının sık sık uyarılarda bulunduğu Tunceli’de yapı stokunu iyileştirme çalışmaları sürüyor. Konut yetersizliğinden ötürü kiraların da son derece arttığı kentte, yapımı devam eden 684 konutun bitirilmesiyle bir nebze de olsa rahatlama sağlanacağı belirtildi.Tunceli’de, il yapı stokunu düzeltmek, kiraları optimum düzeyde tutmak, geçmiş depremlerdeki hak sahibi vatandaşlara konutlarını teslim etmek, emniyet personelinin depreme dayanıklı lojman ihtiyacını karşılamak ve vatandaşların satın alabileceği depreme dayanıklı yapıları ortaya çıkarmak amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor. Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, çalışmalar kapsamında Aktuluk Mahallesi’nde yapımı süren 528 TOKİ konutu, Atatürk Mahallesi’nde 96 ve Cumhuriyet Mahallesi’nde ise 60 daireli polis lojmanı inşaatlarını gezerek ilgililerden bilgi aldı.Kentin deprem riski bulunduğuna vurgu yapan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, “Bu anlamda bir yandan hak sahiplerinin binalarını yaptığımız gibi bir yandan da yapı stokunu düzeltmeye çalışıyoruz. İlimizde kira fiyatları yapı stokunun yetersizliğinden dolayı oldukça yükseldi. O nedenle bu konutları ne denli hızlı bitirirsek şehri de o kadar rahatlatmış olacağız” dedi.Vali Tekbıyıkoğlu, yapı stokunun düzeltilmesiyle muhtemel bir depremde insanları ölümden kurtarmış olacaklarını da ifade etti.