Tunceli Valiliği, Ovacık ilçesinde bulunan Munzur Gözeleri için 29 Mart ile 15 Eylül tarihleri arasını kapsayan bir dizi karar aldı.Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Ovacık Munzur Gözelerinde vatandaşlara daha iyi bir hizmet verilmesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 9’uncu maddesinin Ç bendi gereğince, 29 Mart 2025-15 Eylül 2025 tarihleri arasında geçerli olmak üzere bir dizi karar alındığı belirtildi.Açıklamada, "Ziyaret Köyü Munzur Gözelerinde köy içerisindeki köprüden batı istikametine doğru su kaynağının çıktığı ilk bölgeye kadar su kenarında ve çevresinde ateşli ve ateşsiz piknik yapmak, dışarıdan malzeme getirerek (masa, sandalye vb.) konaklama yapmak, gözeler içerisinde vatandaşların suya girmesi, kamp kurması ve karavan ile konaklama, gözeler içerisinde vatandaşların ağaç ve bitki toplaması ve bölgeye çöp bırakılması, gözeler içerisine engelli ve yaşlı vatandaşların araçları hariç araç alınması yasaktır" ifadelerine yer verildi.