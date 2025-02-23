Tunceli merkezli 3 ilde düzenlenen PKK/KCK operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.Tunceli İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma suçunu işlediği değerlendirilen 1 şahıs ile PKK/KCK silahlı terör örgütüne yardım ve yataklık suçunu işledikleri değerlendirilen 8 şüpheliye yönelik Tunceli, Mardin ve Bursa’da operasyon düzenlendi. Şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı’nda işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi. 9 şüpheliden biri tutuklanırken 4’ü hakkında adli kontrol kararı, diğer 4’ü hakkında ise tutuksuz yargılanma kararı verildi.