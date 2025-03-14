Tunceli Valiliği, kent genelinde hava sıcaklıklarının hızla düşmesinin beklendiğini belirterek, vatandaşları soğuk hava ve zirai don tehlikesine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 18 Mart Salı gününden itibaren il genelinde hava sıcaklıklarının hızla düşmesinin beklendiği belirtilerek, "Yağışların yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. Gece ve sabah saatlerinde zirai don e buzlanma riski bulunmaktadır" denildi.Açıklamada, vatandaşların tarımsal faaliyetlerde zirai don zararları, yollarda buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde çığ tehlikesi, ani kar erimeleri nedeniyle sel ve su baskınları gibi muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.