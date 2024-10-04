Aksaray’da düzenlenen roket yarışmalarında zorlu görev kategorisinde şampiyon olan Troket takımı, Adana Şakirpaşa Havalimanında gerçekleştirilen Teknofest’te açtığı stant ile büyük ilgi topladı. Fırat Üniversitesi öğrencileri ve Elazığ OSB Tasarım ve İnovasyon Merkezi iş birliğiyle faaliyetlerini sürdüren takım, ziyaretçilere roket teknolojileri hakkında bilgi vererek yenilikçi projelerini tanıttı.Aksaray’da düzenlenen roket yarışmalarında zorlu görev kategorisinde şampiyon olan Troket takımı, Adana Şakirpaşa Havalimanında gerçekleştirilen Teknofest’te açtığı stant ile büyük ilgi topladı. Fırat Üniversitesi öğrencileri ve Elazığ OSB Tasarım ve İnovasyon Merkezi iş birliğiyle faaliyetlerine devam eden Troket takımı, yenilikçi projeleri ve başarılarıyla dikkat çekiyor. Bugün düzenlenen programa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Suat Öztürk, Yönetim Kurulu Üyesi İzzet Özen, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ile Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mahmut Doğru ve Prof. Dr. İrfan Kaygusuz katıldı.Troket takımı, katılımcılara roket teknolojileri hakkında bilgi verdi. Çalışmalar ziyaretçilerden tam ot aldı.