Elazığ’da trenin altında kalan şahıs, hayatını kaybetti.Olay, Sivrice ilçesi Sürek köyü gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır- Malatya 5323 sefer sayılı trenin makinistleri, bir cismin trenin altında kaldığını fark ederek durumu aynı güzergahta seyir halinde olan diğer trenin makinistlerine bildirdi. Makinistler belirtilen noktaya geldiğinde tren hattı üzerinde insan uzuvları ile karşılaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin müdahalesinin ardından ceset, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.Şahsın kimlik tespit çalışmalarına devam edilirken olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.