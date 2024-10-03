Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş (29), Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı’nda düzenlenen törenle askeri uçakla memleketi Çanakkale’ye gönderildi.Iğdır 5’inci Hudut Tugay Komutanlığı’nda görevli Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş, Doğubayazıt ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Cenazesi Iğdır’a getirilen Şehit Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş için Şehit Bülent Aydın Havalimanı’nda tören düzenlendi. Şehit Piyade Uzman Çavuş Burak’ın Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirilerek katafalka konuldu. Törende, Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş’in özgeçmişi okundu. Saygı duruşunda bulunulması ve okunan duanın ardından şehit askerin cenazesi askeri uçakla memleketi Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Terzialan beldesine gönderildi.Törene, Vali Yardımcısı Akın Oruç, 5’inci Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Cavit Tütüncü, Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede, İl Emniyet Müdürü Erden Sakarya, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Nihat Özkök ile askeri ve mülki erkan katıldı.