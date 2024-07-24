Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan araçta hayatını kaybeden Hasan ve Şemle Büyüksu çifti gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.Dün akşam saatlerinde Yüksekova-Esendere kara yolunun Kısıklı köyü civarlarında meydana gelen trafik kazasında Hasan ve Şemle Büyüksu çifti olay yerinde hayatını kaybederken, yaralı olan 3 kişi de Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Bugün sabah saatlerinde hastane morgunda alınan Büyüksu çiftinin cenazeleri, kara yoluyla Esendere’ye getirildi. Sarıyıldız Mahallesi’ndeki camide kılınan namaz sonrası Büyüksu çiftinin cenazeleri gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.