Malatya’da hafif ticari bir aracın devrilmesi sonucu yaşanan trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.Kaza sabah saatlerinde Malatya-Sivas karayolu Samanköy mevkiinde meydana geldi. Sürücü ismi öğrenilemeyen 44 AFL 565 plakalı hafif ticari araç, sürüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada araçta bulunan 2 kişi hafif yaralanırken, olay yerine gelen ambulans ile ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.