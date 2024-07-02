Erzincan’da Ordu Caddesi’nin trafiğe kapatılması uygulamasının ilk gününde kentte festival havası yaşandı.Erzincan’da "01 Temmuz - 01 Eylül 2024 tarihleri arasında Ordu Caddesi’nin saat 20.00’dan 24.00’a kadar trafiğe kapatılması” uygulamasının ilk günü renkli görüntülere sahne oldu.Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, önceki dönem milletvekilleri Sebahattin Karakelle, Burhan Çakır ve il protokolü cadde üzerinde yürüyüş yaptı.Vatandaşlar ile sohbet eden Hamza Aydoğdu uygulama ile ilgili vatandaşların ve esnafın görüşlerini dinledi.Aydoğdu, “01 Temmuz - 01 Eylül 2024 tarihleri arasında saat 20.00’dan 24.00’a kadar Ordu caddesinin trafiğe kapatıyoruz. Halkımız kapatılan bu alanda çocuklarıyla, eşleriyle, arkadaşlarıyla beraber rahatça gezsinler. Burada çocuklarımız için gösteriler olacak. Gençlik merkezimizin inovasyon yerleri olacak. Aynı zamanda da konserler olacak. Bizim bütün amacımız Erzincan’daki insanlarımızın kendilerini bulabileceği muhabbet edebileceği güzel bir ortam oluşturmak. Bunun için de bence güzel bir başlangıç oldu. Burayı daha da zenginleştireceğiz. Desteklerinden dolayı hemşehrilerimize, milletvekillerimize, belediye başkanımıza, rektörümüze, il başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun." şeklinde konuştu.Uygulamadan memnun olan vatandaşlar ise kapatılan Ordu Caddesinin kentte festival havası oluşturduğunu belirterek uygulamadan oldukça memnun kaldıklarını dile getirdiler.