Erzurum’un Tortum ilçesinde, doğan her bebek için bir fidan dikimi kapsamında fidanlar toprakla buluştu.2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında, Tortum Kaymakamlığı öncülüğünde , Tortum Belediyesi, Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Tortum-Uzundere Yerel Eylem Grubu işbirliğiyle "Tortum Yeni Doğan Bebekler Hatıra Ormanı"na meyve fidanı dikimi etkinliği yapıldı.Programa Tortum Kaymakamı Fatih Bayram, eşi Tuğba Bayram, Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, Orman Bölge ve İl Tarım ve Orman yetkilileri, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sefa Haki, ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.Programa katılan aileler, bebekleriyle fidan dikimi yaptılar. Ayrıca Atatürk İlkokulu öğrencilerine ağaç sevgisini aşılamak amacıyla fidan dikimi yaptırıldı.