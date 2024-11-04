Erzurum’un Uzundere ilçesinde bulunan Tortum Şelalesi, sonbahar aylarında da büründüğü renkleriyle kendisine hayran bırakıyor.Uluslararası Sakin Kentler Birliğince (Cittaslow) "Türkiye’nin 11. sakin kenti" seçilen Uzundere, özellikle sahip olduğu Tortum Şelalesi , 12 ay ziyaretçilerini kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Tortum Şelalesi’nin ve çevresinin deniz seviyesinden yüksekliği yaklaşık bin metre. 1700’lü yıllarda Kemerlidağ’dan ayrılan büyük heyelan kütlesinin Tortum Çay’ının aktığı Tev Vadisini kapatmasıyla oluştu. Tortum Şelalesinin sularının düştüğü yerde dev bir kazan oluştu. Özellikle yaz aylarında yoğun bir ziyaretçi çeken Uzundere ilçesinde yer alan bu doğa harikası, her yıl on binlerce ziyaretçiyi ağırlamayı sürdürüyor. Sonbaharın gelmesiyle birlikte, şelale çevresindeki ağaçlar sarı, kırmızı ve turuncu tonlarıyla süslenirken ortaya çıkan manzaralar adeta bir tabloyu andırıyor.Erzurum-Artvin karayolunun 110’uncu kilometresinde, Uzundere ilçesi sınırlarında bulunan 21 metre genişliğindeki Tortum Şelalesi 48 metre yükseklikten akıyor. Tortum şelalesine bölgenin halkı Sudökülen ismini verdi. Aynı zamanda bu alana piknik alanı ve şelaleyi izlemek için yapıldı. Tortum şelalesi, dünya üzerinde yer alan şelaleler arasında üçüncü en büyük şelale. En yüksek şelale Afrika’da Vietorio, ikinci büyük şelale Amerika’da bulunan Niagara Şelalesi.