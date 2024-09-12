Battalgazi Belediyesi, Tokluca ve Hisartepe mahallelerinde sathi asfalt serimi gerçekleştirdi.Battalgazi Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü altyapı ve yol yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Tokluca ve Hisartepe mahallelerinde toplam 5 kilometrelik sathi asfalt serimi gerçekleştirildi. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yoğun mesai harcayarak bölgedeki yol sorunlarını çözüme kavuşturdu.Yapılan çalışmalar mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılanırken, Tokluca Mahallesi Muhtarı Murat Şahin, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın’ın taleplerine hızlıca yanıt verdiğini vurgulayarak, “Mahallemizde yapılan çalışmalardan dolayı Belediye Başkanımız Bayram Taşkın’a çok teşekkür ediyorum. Ekipler 4 gündür aralıksız bir şekilde çalışıyor. Fen İşleri Müdürümüz ve ekiplerine de ayrıca teşekkür ediyorum. Taleplerimiz geri çevrilmedi ve yollarımız modern hale getirildi," dedi. Şahin, özellikle kış aylarına hazırlık açısından asfalt çalışmalarının büyük önem taşıdığını da belirtti.Hisartepe Mahallesi sakinleri de çalışmalardan memnun olduklarını dile getirerek, yolların yenilenmesiyle ulaşımın daha rahat ve güvenli hale geldiğini ifade ettiler. Bölge halkı, uzun zamandır bekledikleri bu hizmetin kendilerini mutlu ettiğini ve Battalgazi Belediyesi’nin sürekli sahada olmasından memnuniyet duyduklarını söyledi.