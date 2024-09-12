5 bin 137 rakımla Türkiye’nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı’na yaz mevsiminden sonra ilk kar düştü.İki gündür Iğdır’da etkili olan sağanak yağışların ardından bulutların çekilmesiyle Ağrı Dağı’nda yaz mevsiminden sonra ilk kar görüldü. 5 bin 137 metre yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı, karla beyaza büründü. Kar yağışının ardından dağın zirvesi adeta kış mevsiminin habercisi oldu. Bu manzara, bölgedeki hava şartlarının hızla değiştiğini ve kışın yaklaştığını gözler önüne serdi. Iğdır şehir merkezinde de hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü görüldü.