Erzincan Toprak Mahsulleri Ofisi Erzincan Ajans Müdürlüğü’nde buğday alımı devam ediyor.Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü’nün Erzincan Ajans Müdürlüğü, merkez ilde ve Tercan’ın Mercan beldesinde buğday alımlarını hızla sürdürüyor.Erzincan’da buğday hasadının başlamasıyla birlikte TMO Erzincan Ajans Müdürlüğü de çiftçinin ürettiği buğdayı almayı aralıksız sürdürüyor. Alımların önümüzdeki ay da sürmesi bekleniyor.TMO Erzincan Genel Müdürlüğü tarafından randevu sisteminin güncellenmesi ile birlikte çiftçiler buğday teslimini daha seri bir şekilde yapıyor. Çiftçiler bu anlamda daha fazla zaman kazanıyor.Bu kapsamda Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, TMO Erzincan Ajans Müdürlüğü’nü ziyaret ederek Erzincan Ajans Müdürü Mahmut Özkılıç ve çiftçilerle görüştü.TMO Genel Müdürlüğü’nün ülke genelinde 600’ün üzerinde noktada hububat alımları devam ederken, Erzincan’da alımlar merkez ilçe ve Mercan ilçesinde sürüyor. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin 2024 Dönemi Hububat Alım Kampanyası ile üreticiler, ürünlerini güvenle teslim ediyor ve düzenli ödemelerle mali açıdan rahatlıyor.Erzincan’da hububat alım noktasında incelemelerde bulunan Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, buğday teslim etmek için gelen çiftçilerle görüştü. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın tüm kurum ve kuruluşlarıyla çiftçilerin hizmetinde olduğunu kaydeden Şahin, Erzincan’da ekim sahası açısından en çok yetiştirilen ürünün buğday olduğunu belirterek, TMO’nun çiftçinin ürettiği buğdayı satın alarak üreticilere büyük kolaylıklar sağladığını söyledi.TMO Erzincan Ajans Müdürü Mahmut Özkılıç ise Erzincan’da hasat sezonu başlamadan TMO olarak tüm önlemleri aldıklarını ve hasatla birlikte alımlara başladıklarını aktardı. Erzincan’da iki noktada hububat alımının devam ettiğini kaydeden Özkılıç, 24 Temmuz akşamı itibarıyla Erzincan ve Mercan’da bulunan alım noktalarında 12 bin ton ürünü teslim aldıklarını söyledi.TMO üreticilerden aldığı ürünlere karşılık yaptığı düzenli ödemelerle çiftçileri ekonomik açıdan rahatlatırken üreticilerin emeğini güvence altına alıyor.