Tunceli’de, belediye ve Oyun Değirmeni tiyatro grubu oyuncuları, çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla vücutlarına astıkları çöplerle sokakları gezerek duyarlılık çağrısında bulundu.Tunceli’de, bu yıl 22’nicisi düzenlenen Munzur Kültür ve Doğa Festivali devam ederken belediye ve Oyun Değirmeni tiyatro grubu oyuncuları, gerek kent sakinlerine gerekse de festivale katılanlara yönelik etkinlik gerçekleştirdi. Vücutlarına çöpler asan tiyatrocular sokaklarda gezerek çevreyi temiz tutma çağrısında bulundu.Vatandaşların da alkışlarla destek verdiği etkinliği gerçekleştiren tiyatro yönetmeni Yılmazcan Şare, ’’Kentimiz son derece güzel bir doğaya sahip. Özellikle yaz dönemlerinde çok sayıda insan burayı ziyaret ediyor. Maalesef zaman zaman burada yaşayanların zaman zaman da dışarıdan gelen insanların doğaya karşı yeterince duyarlılık göstermediklerine tanık oluyoruz. Biz de bu konuya dikkat çekmek için böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. Umuyorum bir nebze de olsa çevremizin temiz tutulmasına katkımız olur” dedi.