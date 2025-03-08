Muş İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından sahnelenen "Bir Çocuk Ne Kadar İnsanlık Eder?" tiyatro oyunun tüm geliri, köy okulundaki çocuklara ve sokak hayvanlarına bağışlandı.Oyunun yapımcısı, yönetmen ve oyuncu kadrosu, Muş’un Dere Mahallesi, Tirkevank Köyü, Arak Köyü, Şeker Yolu, Şeker TOKİ’ler, Şeker Fabrikası, Ahmed-i Xânî Parkı, Kum Ocakları, Toprak Baba Mesire Alanı ve Sungu gibi farklı bölgelerinde, ağır kış şartları altında yaşam mücadelesi veren sokak hayvanları için besleme faaliyetinde bulundu. Ayrıca ekip, Muş’un Bulanık ilçesine bağlı Değirmensuyu İlkokulu’na giderek, köy okulundaki çocukların bot ve mont ihtiyaçlarını karşıladı. Yapılan yardımlardan dolayı büyük mutluluk yaşayan çocuklar, ekibe teşekkür ederek, "Çocuklar gülsün, dünya gülsün!" sloganı attılar.Öte yandan Beşiktaş’ın taraftar grubu Çarşı da etkinliğe destek vererek, çocuklara kek ve meyve suyu ikram etti.Etkinlik sonunda bir açıklamada bulunan Yazar Fatih Tunç, oyundan elde edilen gelirin önemli bir kısmıyla gerçekleştirilen bu yardımlaşma hareketinin devam edeceğini belirterek, "Bu oyunun senaristi olarak böyle bir çalışmanın içinde bulunmaktan onur duyuyorum. Her ne kadar oyunun yazarı olsam bile oyunun en önemlisi, oyunun gönüllü arkadaşlar tarafından oynanması oldu. Hepsinin yüreğine sağlık. En büyük temennim, bu tarz organizasyonların çoğalması ve sanatla toplumun bilinçlenmesi oldukça önemli. Bu çalışmaya destek sunan tüm herkese teşekkür ediyorum" dedi.Oyun Yönetmeni ve başrol oyuncularından Bora Balcı ise "Bugün burada bulunmamızın çok önemli bir değeri, çok önemli bir noktası var. 21 Şubat Cuma günü oynadığımız ‘Bir Çocuk Ne Kadar İnsanlık Eder’ sosyal projeli bir oyunun gelirini yardıma muhtaç çocuklara ve sokak hayvanlarına bağışladık. Bu doğrultuda değerli dostlarımla buluştuk. Şimdi buradaki ekip arkadaşlarımla birlikte sokak hayvanlarına ihtiyaçları olduğu gıdayı sunmaya çalışacağız. İnşallah çok güzel şekilde isabetli bir şey yapmış oluruz" ifadelerini kullandı.Oyunun Yardımcı Yönetmeni ve Oyuncularından İsmail Hakkı Subaşı da, "Biz, bu oyunu ulvî bir amaç için yaptık. Kesinlikle tek bir kuruş almadan, hepsini yardıma muhtaç çocuklara bağışladık. Bunun yanında sokak dostlarımız olan kedilerimizin, köpeklerimizin midelerini doyurmak için bu yola çıktık. Emeği geçen herkese, oyunumuza katkı sunan herkese çok çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu."Bir Çocuk Ne Kadar İnsanlık Eder" tiyatro oyununun yapımcısı İş İnsanı Emrah Başer de, "Oyunun yapımcılığını üstlenmek ve bu oyuna destek olmak para ile satın alınamayacak bir mutluluk. Çocukların tebessümlerine sebebiyet verdiysek başarılı olmuşuz demektir. Oyuna sponsor olan tüm firmalara ve oyunu gönüllü olarak oynayan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Elde edilen geliri, hem sokak hayvanlarına hem de ihtiyaç sahibi olan çocuklarımıza ulaştırdık ve ulaştırmaya devam edeceğiz. Herkese şükranlarımızı sunuyor, teşekkür ediyorum" dedi.