Elazığ’da sahnelenen komedi oyununda, öğrencilerden oluşan tiyatro topluluğu final bölümünde, kadına yönelik şiddete dikkat çekti.Elazığ’da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Derneği ile Güler Misin Ağlar Mısın Tiyatro Topluluğu iş birliğiyle tiyatro gösterisi ile sahnelendi. Elazığ’da Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi ve tiyatro topluluğu başkanı Mehmet Akif Kıraç öncülüğünde fakülte öğrencilerinden oluşan tiyatro topluluğu, 4 perdelik komedi oyunuyla Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi’nde sahne aldı. Kadına yönelik şiddet konusuna dikkat çekilen ve zaman zaman duygusal anların da yaşandığı son oyunda, öğrencilerin performansı izleyicilerden büyük alkış aldı. Düzenlenen etkinliğe, Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Faruk Ergün, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Derneği kurucu başkanı Gülnar Karagöl ile çok sayıda davetli katıldı.