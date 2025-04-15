Bitlis’in yüksek rakımlı dağlarında açan ters laleler, nisan karıyla muhteşem görüntüler sunuyor.Baharın gelişiyle açan kırmızı ters laleler, nisan ayı ortasında sürpriz bir şekilde yağan kar örtüsünün altında kaldı. Doğada nadir rastlanan bu olay ortaya seyri güzel manzaralar çıkardı. Yeni açan ve boy veren kırmızı ters lalelerin bembeyaz kar örtüsüyle ortaya çıkan eşsiz görüntüleri doğa fotoğrafçıları tarafından kayıt altına alındı.Bitlis’te doğa fotoğrafları çeken 4 arkadaş, il merkezi ile Mutki ilçeleri arasında kalan Karçınbaşı mevkiindeki yüksek rakımlı dağlarda kar yağışı sonrası muhteşem görünüme bürünen ve yörede ‘Ağlayan Gelin’ olarak adlandırılan ters laleleri beyaz kar örtüsü altında fotoğrafladı. Soğuk havaya ve kar yağışına rağmen ters lalelerin açtığı dağa çıkan doğa fotoğrafçıları, karlı arazide beyaz örtüye inat zarifçe boy veren ters laleleri fotoğraflayıp videolarını çekti.Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve doğa fotoğrafçısı Oktay Subaşı, ilk defa ters laleleri beyaz kar örtüsüyle birlikte fotoğrafladıklarını ve kayıt altına aldıklarını söyledi. Subaşı, "Daha önceki yıllar sürekli ters lale çektiğimiz alanda bu mevsimde hiç karla karşılaşmamıştık. Bu sene sürpriz yaptı. Şubat ayında bile yağmayan bir kar örtüsüyle karşı karşıyayız. Yaklaşık yarım metre kar altında ters laleleri çekiyoruz. Her zaman karşılaşılabilecek bir manzara değil. İnanılmaz bir güzellik. Bu güzellikleri elden geldiğince fotoğraflayacağız" dedi.Nevzat Alca adlı doğa fotoğrafçısı ise "Yorucu bir parkurdan sonra doğuya özgü endemik bir tür olan ters laleleri çekmek için geldik. Bitlis merkeze bağlı bir muhitteyiz. Nisan ayı olmasına rağmen karla karşılaştık ve bizde bunu değerlendirmeye çalıştık. Ters laleler genelde nisan ayında açtığı için biz karı beklemiyorduk. Ama kar yağdığı için bizde bunu değerlendirdik, bir fırsat elde ettik. Bu şekilde fotoğraflamaya arkadaşlarla geldik" diye konuştu.Fotoğrafçı Zeki Ulaştan da, nisan ayında yoğun kar yağışı altında kalan ters lale çekmeye geldiklerini söyleyerek, "Çok güzel görüntüler mevcut. Karın altında bu güzellikleri çekme fırsatına sahip olduk" ifadelerini kullandı.