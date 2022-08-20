Terörün finansman kaynağı "ablukaya" alındı

Diyarbakır’da başlatılan Eren Abluka-34 operasyonlarıyla terör örgütünün finans kaynağına darbe vurulmaya devam ediliyor.

Terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Diyarbakır ilinde, başlatılan Eren Abluka-34 Narko Terör operasyonun 8’inci gününde Diyarbakır Lice İlçesi Konuklu mahallesi kırsalında önceden tespit edilen 42 ayrı noktada gerçekleştirilen arazi arama tarama faaliyetinde 38 kilo 200 gram kubar esrar, 1 milyon 411 bin 530 kök kenevir bitkisi, 58 bin 375 kök skunk bitkisi yakalanırken operasyonun 8’inci gününde toplam, 11 milyon 942 bin 460 kök kenevir, 841 kilo 400 gram esrar (toz ve kubar) ile 706 bin 575 kök skunk ele geçirildi.



