Erzurum polisi "terör örgütü propagandası yapmak" suçunu işleyen 2 şahsa yönelik operasyon yaptı.Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; sosyal paylaşım platformları üzerinden “terör örgütü propagandası yapmak” suçunu işledikleri tespit edilen C.A. ve Y.İ.K isimli şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Adli makamlardan alınan talimatlar doğrultusunda 26.11.2024 tarihinde yapılan operasyonel çalışmalar neticesinde 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.Şahıslar emniyetteki işlemlerinin tamamlanması akabinde adli mercilere sevk edildi. C.A. isimli şahıs mahkemece tutuklandı, Y.İ.K. ise adli kontrol ve yurt dışı yasağı kararı ile serbest bırakıldı.