Erzincan’ın Tercan ilçesinde vatandaşlar başıboş köpeklerden dert yakındı.İlçede sokak köpeklerinin vatandaşların günlük yaşamını ciddi şekilde olumsuz etkilediğini belirten vatandaşlardan Hasan Başar, "Erzincan’ın Tercan ilçesinde özellikle Atatürk Mahallesi TOKİ Küme Evleri bölgesinde ve ilçe genelinde giderek artan başıboş sokak köpekleri sorunu, vatandaşlarımızın günlük yaşamını ciddi şekilde olumsuz etkilemektedir. Söz konusu hayvanlar zaman zaman apartmanlara girerek çevreye rahatsızlık vermekte, çocuklarımızın sokakta güven içinde oynamasını engellemekte, geceleri ise yoğun havlamalar nedeniyle halkın uykusunu bölmektedir. Bu durum, özellikle yaşlılar, çocuklar ve sabit geliri olan aileler için ciddi bir kaygı kaynağı haline gelmiştir.Ayrıca, çevre il ve ilçelerden Tercan’a çok sayıda sahipsiz ve hastalıklı köpeğin bırakıldığına dair elimizde video kayıtları da bulunmaktadır. Bu durum hem halk sağlığı hem de güvenliği açısından önemli bir risk oluşturmaktadır.Gerekli önlemlerin alınmasını ve ilgili kurumların bu konuda koordineli şekilde çalışmasını yetkililere arz ederim. Bu sorunun çözümü adına Erzincan Valiliği’nin desteğini beklemekteyiz. Mahalle halkı olarak gereğini arz ederiz." ifadelerine yer verdi.