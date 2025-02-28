Erzincan’ın Tercan ilçesinde 270 gram sade pide 20 TL, 270 gram ve susamlı pide ise 25 TL’den satışa sunulacak.Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin 25/02/2025 tarih ve 3 sayılı kararıyla bu yıl belirlenen fiyatlara göre; 270 gram sade pide 20 TL, 270 gram ve susamlı pide ise 25 TL’den satışa sunulacak.Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan pide, Tercan’da her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşların yoğun ilgisini çekerken, fiyatların belirlenmesiyle birlikte fırıncı esnafı da hazırlıklarını hızlandırdı.