Evcil hayvanların kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla başlatılan mikroçip uygulaması Erzincan genelinde sürdürülüyor.Tarım ve Orman Bakanlığı’nın "Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik" kapsamında yürütülen uygulama çerçevesinde, evcil hayvanlara mikroçip takılarak kayıt işlemleri gerçekleştiriliyor. Tercan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, evcil hayvan sahiplerini bilinçlendirmek amacıyla hayvanlarının çiplenerek kayıt altına alınmasının yasal bir zorunluluk olduğunu hatırlattı.İlçe tarım binasında sürdürülen çip takma işlemleri, vatandaşların yoğun ilgisini görüyor. Evcil hayvan sahipleri, can dostlarını kucaklayarak ilçe müdürlüğüne gelerek kayıt işlemlerini tamamlıyor. Aşı zamanı gelen kedi ve köpeklere de kuduz aşısı da yapılıyor.Yetkililer, mikroçip uygulamasının hayvanların kimliklendirilmesini kolaylaştırdığını, kayıp ya da çalınma durumlarında sahiplerine ulaşılmasını sağladığını belirterek, evcil hayvan sahiplerine uygulamadan faydalanmaları çağrısında bulundu.Tercan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce, çalışmaların hız kesmeden devam ettiği ve kayıt işlemleri için son tarihin 31 Aralık 2025 olduğu belirtildi.