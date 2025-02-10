Erzincan’ın Tercan ilçesinde belediyenin kar timleri, kar yağışının ardından ulaşımda akşama yaşanmaması için tuzlama ve küreme çalışmalarına başladı.Tercan Belediyesi ekipleri, kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi ve vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarını sürdürüyor.Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz yaptığı açıklamada, karla mücadele ekiplerini kış ayına girmeden önce oluşturduklarını vurgulayarak, "Kar yağdığında ekiplerimiz saha çalışmalarına başlıyor. 7 gün 24 saat esasına göre hayatın yağışlardan olumsuz etkilenmemesi adına sahada olacağız." ifadesini kullandı.