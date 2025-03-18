Erzincan’ın Tercan ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. Yıl Dönümü dolayısıyla program düzenlendi.İlk olarak Tercan Kaymakamlığı bahçesindeki Atatürk anıtına Tercan Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı, Tercan Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunumunun ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.Tercan 17. Şubat Ortaokulu Konferans salonunda düzenlenen anma programında saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi dolayısıyla Tercan Şehit Resul Bayrac İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından anma etkinliği gerçekleştirildi.Protokol mensupları ve vatandaşların şehit mezarlığını ziyaret ederek, Kaymakam Neslihan Kısa Duman ve şehit aileleri tarafından mezarlarına su döküldü. Tercan ilçe Müftüsü Hekim Şahin tarafından kuranı kerim okunup dualar edildi.Programa ilçe Kaymakamı Neslihan Kısa Duman, Garnizon komutan vekili Personel Yüzbaşı Naciye Yıldırım, Belediye Başkan vekili Taner Akyurek şehit aileleri, daire amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.