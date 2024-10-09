Atatürk Üniversitesi öğrencilerinden oluşan TTurks Rocket Team, TEKNOFEST Dikey İnişli Roket yarışmasında 147 takım arasında Türkiye ikincisi oldu.Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde çalışmalarını yürüten TTurks Rocket Team, kurulduğu günden itibaren milli teknoloji hamlesine katkı sağlayacak mühendisler olma vizyonuyla ilerledi. Ekip, farklı mühendislik disiplinlerinden gelen üyelerin bir araya gelmesiyle projelerini gerçekleştirdi.TTurks Rocket Team TÜBİTAK SAGE yürütücülüğünde yapılan yarışmanın amacının; roketin soğuk gaz itki sistemi ile tahrik edilerek belirli bir yükseklikten yere kontrollü yumuşak iniş yapmasıyla uzay misyonuna yönelik geliştirilmesi olduğu ifade edilerek, “2024 TEKNOFEST Dikey İnişli Roket yarışmasında 147 başvuran takım arasından uzman hakemlerin değerlendirmesiyle Türkiye 2.liği elde ederek bu sene de başarılarına yenisini eklemiştir. Havacılık, uzay ve savunma alanlarında yürüttüğü özgün projeler, bu projelerde sergilediği takım ruhu ve elde ettiği başarılarla TTurks adından sıkça söz ettiren bir ekip haline geldi. 2018’de kurulan ve kuruluşundan bu yana ekip üyeleri değişkenlik gösterse de sürekliliği sağlamakla birlikte ekibini daha da genişleterek korudu. ” denildi.TTurks Rocket Team Takımı; Hüseyin Allale, Muhammet Emir Akdeniz, Arda Gümrükçü, Beyzanur Korkmaz, Enes Gökay Nuroğlu, Abdussamet Mehlep, Muhammet Veli Sarı ve Ufuk Şahin’den oluştu.