TEKNOFEST 2024 ile ISIF’24 Buluş Fuarında Elazığ genelinde dereceye giren öğrenci ve akademisyenler için Fırat Üniversitesi tarafından ödül töreni düzenlendi.Prof. Dr. Mustafa Temizer Konferans Salonunda düzenlenen törende Elazığ’da derece elde eden üniversite ve lise öğrencileriyle akademisyenler ve öğretmenlere teşekkür belgeleri verildi. Törene, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Vali Yardımcısı Armağan Yazıcı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mahmut Doğru, Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, Sanayi ve Teknoloji Müdürü Mustafa Yavuztürk, yarışmalarda derece alan öğrencileri ve danışman hocaları katıldı.Programda konuşan Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, son yıllarda devletin üniversitelerden büyük beklenti içerisinde olduğunun altını çizerek, Fırat Üniversitesinin Türkiye’nin gelişmesine sunduğu katkının artarak devam etmesi için akademisyenlere ve öğrencilere gereken bütün desteği vermeyi sürdürdüklerini belirtti. Rektör Prof. Dr. Göktaş ayrıca, ISIF 2024’de madalya almaya hak kazanan buluş sahibi akademisyenler ile TEKNOFEST’te dereceye giren öğrencileri tebrik etti.Vali Yardımcısı Armağan Yazıcı ise Türkiye yüzyılında TÜBİTAK yarışmalarıyla, TEKNOFEST yarışmalarıyla gençlerimizin her konuda desteklenmesi, ciddi manada bilim ışığında üreten ve üretken bir nesil yetiştirmek için tüm çabalarımızı ortaya koymamız gerektiğini söyledi.Konuşmaların ardından TEKNOFEST 2024 içerisinde gerçekleştirilen ISIF’24 buluş fuarı yarışmasında ve TENOFEST 2024 yarışmalarında dereceye girenlere teşekkür belgeleri takdim edildi.