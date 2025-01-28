Erzurum’da soğuk havalar etkisini sürdürmeye devam ediyor. Tekman ilçesinde gece hava sıcaklığı-23,1’e kadar düştü.Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği, buzlanma ve don olayı ile gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi ve rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Uzmanlar bir kez daha çığ tehlikesi ile buzlanma ve don uyarısı yaparak, “Bölgemizde dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi ile buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” dediler.