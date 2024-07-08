Erzurum’un Tekman ilçesinde etkili olan sağanak yağış birçok mahallede sele neden oldu.Tekman ilçesinde dün başlayan sağanak yağış bugün de etkisini sürdürürken, bazı mahallelerde sel meydana geldi. Dalsöğüt, Kalaycı, Kayaboğazı ve Hamzanlar mahallelerinde akşam saatlerinde şiddetini artıran yağmur sele neden oldu. Derenin taşması ile köyler sular altında kalırken, mahalle sakinleri büyük panik yaşadı. Erzurum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Devlet Su İşleri Müdürlüğü (DSİ) ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, sel yaşanan mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor.