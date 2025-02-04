Erzurum 112 Acil Çağrı merkezine bir yıl içerisinde 841 bin 291 çağrı yapıldığı belirtildi.112 Acil Çağrı Merkezi’nin 2024 yılı faaliyet raporu yayımlandı. 155 Polis İmdat, 156 Jandarma İmdat, 110 Yangın İhbar, 112 Sıhhi İmdat, 177 Orman Yangın İhbar, 122 AFAD acil çağrılarının ulusal kapsamda tek acil çağrı numarası "112" tarafından alınarak tek merkezden müdahale ediliyor.Yayınlanan raporda, 112 Acil Çağrı merkezine bünyesinde E-Çağrı Sistemi ile Trafik kazalarında araç içi sensörler ve acil çağrı butonu ile anında ekip sevki, Yabancı Dil Çağrıları ile İngilizce, Almanca, Arapça ve Rusça dillerinde destek, Engelsiz 112 ile İşaret dili bilen uzmanlar ile engelli vatandaşlara kesintisiz hizmet, ELS & GSM Konum Paylaşımı Arayanın konumu anında tespit edilerek ekiplerin hızlı ulaşımı sağlandığı, AFAD Acil uygulaması ile de Afet bölgelerinden gelen çağrılar anında değerlendirildiği bildirildi.İl genelinde tüm acil çağrıları hızlı ve etkin şekilde karşılayan "112 Acil Çağrı Merkezi"nin 2024 yılı faaliyet raporu yayımlandı. Rapora göre Erzurum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne; 01 Ocak 2024 tarihinden 31 Aralık 2024 tarihine kadar toplam 841 bin 291 çağrı geldi.455 bin 138 çağrı, çağrı karşılayıcı personeller tarafından cevaplanırken gelen çağrılardan; 246 bin 138 çağrı sağlığa, 156 bin 443 çağrı emniyete, 23 bin 229 çağrı jandarmaya, 25 bin 400 çağrı itfaiyeye, Bin 196 çağrı ormana, ve 2 bin 732 çağrı AFAD’a aktarıldı.2024 yılı Asıllı Çağrı, Asılsız Çağrı ve Anonsta Kapanan Çağrı Oranlarında ise 455 bin 138 çağrının "Asıllı Çağrı" olduğu ve gelen toplam çağrının % 54,10’u olarak belirlendi. Aynı dönemde 178 bin 545 çağrının "Asılsız" olarak değerlendirildiği toplam çağrının yüzde 21.22’si olarak ortaya çıktı. 207 bin 608 çağrının ise "Anonsta Kapanmış" olduğu ve toplam çağrının % 24,68’i oranında olduğu belirtildi.Erzurum Çağrı Merkezi İstatistikleri ile Türkiye Geneli İstatistikleri Karşılaştırıldığında Çağrı karşılama personelinin reaksiyon süresinin Türkiye geneli 2,82 sn. iken, Erzurum ortalaması bunun altına düşerek 1,30 sn. olduğu, Asıllı çağrı oranının Türkiye Geneli: % 33,62 iken, Erzurum oranı bunun üzerine çıkarak % 54,10 oldu. Asılsız çağrı oranı; Türkiye geneli %28,46 iken, Erzurum oranı bunun altında kalarak % 21,22, Anonsta kapanan çağrı oranı; Türkiye geneli % 37,92 iken, Erzurum oranı % 21,22 oldu.Ayrıca il genelinde, tüm acil çağrıların "Tek Acil Çağrı Numarası" olan 112’de birleştirildiğini duyurmak ve bilinçlendirme sağlamak amacıyla, kent genelinde bütün okullara tanıtım CD’leri; kamu ve özel kurum ile kuruluşlara ise Acil Durum Kılavuzu, tanıtım broşürleri ve benzeri materyaller gönderilerek bilgilendirme çalışması yapıldığı belirtildi.