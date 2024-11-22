Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Dünya Çocuk Hakları Günü’nde Van’ın Muradiye ilçesinde çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı.29 yıldır eğitimde fırsat eşitliği için çalışan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Dünya Çocuk Hakları Günü’nde çocukları hakları konusunda bilinçlendiren etkinlikler düzenledi. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Muradiye Öğrenim Birimi’nde düzenlenen etkinliklerle 70 çocuğa unutulmaz bir gün yaşatıldı. Etkinlikte, “Ben Çocuğum” adlı şarkının canlandırılması, çocuk haklarına dair şiirlerin okunması ve Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin maddelerinin tek tek aktarılması gibi programlar gerçekleştirildi. Ayrıca, dans gösterileri, toplu fotoğraf çekimleri ve ikramlarla dolu etkinlik, çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici anlar yaşattı.TEGV, bugüne kadar 100 binin üzerinde gönüllünün desteğiyle 3 milyonu aşkın çocuğa nitelikli eğitim desteği sağladı. Türkiye’nin 25 ilinde yer alan 6 eğitim parkı, 41 öğrenim birimi ve 26 ateşböceği ile toplam 73 etkinlik noktasında çocuklara ulaşan vakıf; sanat, bilim, teknoloji ve yaşam becerileri gibi alanlarda sunduğu yenilikçi programlarla çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerine katkı sağlıyor. Her yıl 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde çocukların dinlenme, oynama, sanatsal yaşama katılma ve haklarını özgürce savunabilme gibi temel haklarına dikkat çeken TEGV, onların potansiyellerini keşfetmelerine ve hayallerini gerçekleştirmelerine destek oluyor.